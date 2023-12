ho. Mobile e PosteMobile, a breve le condizioni del roaming in UE cambieranno drasticamente

Recentemente, ho. Mobile e PosteMobile, due importanti operatori di telefonia virtuale in Italia, hanno aggiornato le condizioni relative al roaming in UE, in anticipo rispetto alla scadenza dell’obbligo annuale di adeguamento previsto per il primo gennaio di ogni anno. Entrambi hanno rivisto le soglie di dati disponibili per il roaming in Europa e i costi applicati una volta esaurito il pacchetto dati incluso nei loro piani tariffari.

ho. Mobile e PosteMobile: cosa muterà?

Fino al 2027, ogni primo dell’anno verranno aggiornate le soglie per il traffico dati in UE e i costi per il superamento del bundle. Queste soglie rimarranno invariate fino al 2032. A partire dal 1° gennaio 2024, la formula per calcolare i Giga utilizzabili in Europa è la seguente: bundle dati in Europa = (costo mensile del pacchetto IVA esclusa / 1,55) x 2. Sia ho. Mobile che PosteMobile hanno già applicato questa formula.

Per quanto riguarda i costi extra soglia, ovvero quelli applicati dopo l’esaurimento del bundle dati europeo, entrambi gli operatori hanno ridotto la tariffa da 0,21 centesimi di euro per MB nel 2023 a 0,18 centesimi di euro per MB nel 2024. In pratica, ciò equivale a 0,0018 euro per ogni megabyte o 1,8 euro per gigabyte, con una tariffazione basata sui kilobyte consumati.

Per ho. Mobile, le offerte per il 2024 includono diversi piani con quantità di Giga variabili a seconda del pacchetto scelto. Ad esempio, l’offerta ho. Mobile orange per clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri prevede 100 Giga a 5,99 euro al mese con 6,4 Giga di dati disponibili in UE, mentre l’offerta ho. Mobile purple per clienti TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile offre 50 Giga a 11,99 euro al mese con 12,7 Giga disponibili in UE.

Analogamente, Poste Mobile propone diversi piani, tra cui Creami Extra Wow 50×2 con 100 Giga a 8 euro al mese e 8,46 Giga disponibili in UE, e Creami Extra Wow 300 con 300 Giga a 11,99 euro al mese e 12,68 Giga disponibili in UE. Queste modifiche rappresentano un passo importante nell’adeguamento delle politiche di roaming degli operatori mobili virtuali, riflettendo l’evoluzione continua del settore delle telecomunicazioni e la necessità di adeguarsi a normative e esigenze dei consumatori in continuo cambiamento.