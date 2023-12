Il produttore cinese OnePlus sta preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone per il mercato cinese. Si tratta del prossimo OnePlus Ace 3 e sembra che si tratterà di una versione re-branded del OnePlus 12R. I rumors suggerivano da tempo il suo imminente arrivo e, nel corso delle ultime ore, l’azienda ha confermato la data del debutto ufficiale, ovvero il prossimo 4 gennaio 2024.

OnePlus Ace 3, l’azienda conferma il debutto ufficiale il 4 gennaio 2024

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese OnePlus ha confermato ufficialmente la data del debutto ufficiale del suo prossimo smartphone. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo OnePlus Ace 3 e sarà annunciato ufficialmente per il mercato cinese durante un evento ufficiale che si terrà il prossimo 4 gennaio 2024.

Dall’immagine teaser pubblicata dall’azienda, possiamo inoltre avere una conferma sulle colorazioni disponibili. Ci sarà quindi una colorazione nera, una azzurra e una rose gold. È stato inoltre confermato il design della backcover posteriore. Qui sarà presente un modulo fotografico circolare posto sul lato sinistro, con tre sensori fotografici più un flash LED.

Come già detto, OnePlus Ace 3 sarà in sostanza una versione re-branded di OnePlus 12R, il quale sarà annunciato ufficialmente a livello internazionale il prossimo 23 gennaio 2024. Per quanto riguarda le presunte specifiche, sappiamo che questo device potrà vantare la presenza del soc Snapdragon 8 Gen 2. Sul fronte, lo smartphone disporrà poi di un display con tecnologia OLED e con una frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120Hz.

Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori teaser ufficiali che ci svelino altre informazioni tecniche.