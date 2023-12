Epic Games Store, ci contorna tutte le festività. Infatti ci fa ritornare nelle terre atomizzate di Bethesda, riproponendoci un gioco molto conosciuto ovvero Fallout 3.

Il grande colosso del North Carolina e creatore del gioco multimiliardario Fortnite sta regalando giochi questi ultimi giorni di festività. Regalando grandi gioie tra un pranzo e una cena in compagnia.

Epic Games Store, cosa ci regala?

Per tutti i gamers queste vacanze natalizie si stanno trasformando in qualcosa di incredibile. La maggior parte delle aziende, stanno facendo sconti da paura per tutti i maggiori giochi.

Epic Games Store, quindi ci fa rivivere le emozioni passate su questo grande gioco. Il vecchio Fallout 3 per chi non lo conoscesse è un gioco di carattere post apocalittico facente parte di una serie, rilasciato il 31 ottobre in Europa. Questo gioco è disponibile per PC, Xbox 360 e PlayStation 3 successivamente poi diventato compatibile anche per Xbox Series X/S.

Le tue abilità di sopravvivenza verranno messe a prova attraverso una storia ambientata negli Stati Uniti d’America nel 2277 dopo un esplosione di una bomba atomica. Il gioco essenzialmente si basa su combattimenti in tempo rallentato e reale con una visuale in terza o prima persona.

Invece il 24 dicembre Epic Games Store, ci fa cambiare location portandoci in Giappone, sempre grazie a Bethesda. Ghostwire Tokio infatti è il gioco gratis che è stato rilasciato.

Gioco che ci apre le frontiere a una città coperta dall’oscurità per colpa di un occultista che ha fatto scomparire la popolazione. Dovrai salvare la tua famiglia attraverso l’esplorazione di una città infestata. Grazie alle abilità e poteri surrealistici imparati potrai affrontare tutti gli ostacoli senza alcun problema.

Questo gioco da paura a 360 gradi però è disponibile solo per le console next-gen e per PC. Però non c’è da sconfortarsi perché l’Epic Games Store offre un catalogo molto vasto di giochi free to play accessibile a tutti.