Esselunga non si ferma più, e sembra essere disposta a risalire la china del mondo della rivendita di elettronica, e non solo, con il lancio di una campagna promozionale ricchissima di occasioni e di incredibili possibilità di risparmio, dai prezzi veramente convenienti.

Nel momento in cui decidete di recarvi personalmente in un punto vendita, dovete sapere che le scorte potrebbero essere terminate, per il semplice fatto che, essendo i prezzi estremamente bassi, le richieste da parte della community potrebbero essere elevate a tal punto da finire tutte le unità disponibili. Gli acquisti, ad ogni modo, non sono completabili ed effettuabili tramite il sito ufficiale.

Esselunga continua a stupire: ecco gli sconti più pazzi

Lo Speciale Multimediale ed Elettrodomestici di Esselunga sta per terminare, gli utenti hanno ancora poco tempo a disposizione per approfittare degli sconti, ricordiamo infatti che scadrà ufficialmente il 31 dicembre, e proprio per questo motivo è strettamente consigliato valutare sin da subito la possibilità di acquisto.

Lo smartphone principe della campagna resta chiaramente Apple iPhone 15, che oggi lo potete fare vostro con un esborso di 998 euro, nella variante che prevede 256GB di memoria interna. Sempre restando nel mondo degli smartphone, si possono trovare tantissimi modelli economici, con prezzi che non vanno oltre i 398 euro previsti per l’acquisto dell’ottimo Galaxy A54 5G, oppure dispositivi più economici, come Galaxy A33, Oppo A38, Redmi 12, Galaxy A04s, Galaxy A13 e similari.