WindTre non si tira indietro e lancia nuovamente la sfida a TIM e Vodafone, con una promozione che vuole avvicinarsi il più possibile alle esigenze del consumatore finale, arriva infatti la Di più Lite 5G, una soluzione dal prezzo finale di soli 12,99 euro, ma che all’interno raccoglie tutto quanto di buono ci saremmo aspettati sicuramente di vedere.

La prima cosa da sapere, a riguardo della suddetta offerta, è la possibilità di attivazione a prescindere dalla provenienza, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, non si tratta di una operator attack, bensì di una soluzione che ogni utente può richiedere sul proprio numero di telefono.

L’attivazione è possibile tramite il sito ufficiale dell’azienda, con consegna della SIM direttamente al proprio domicilio, ed allo stesso tempo il canone fisso mensile deve essere pagato con carta di credito o conto corrente bancario. Si tratta di una promozione in formato Easy Pay, di conseguenza non potrà essere pagata con credito residuo.

WindTre: offerta folle con tantissimi contenuti

La promozione riserva sorprese a non finire per tutti gli utenti, infatti è possibile accedere a 200 SMS e minuti illimitati da poter utilizzare liberamente verso tutti, per poi passare direttamente su 50 giga di traffico dati al mese. Il quantitativo di traffico dati non è particolarmente elevato, questo è certo, ma resta comunque la possibilità di approfittare della navigazione in 5G, senza costi aggiuntivi (a patto che si disponga di uno smartphone compatibile).