TIM riesce a battere ancora una volta Vodafone con il lancio di una serie di sconti mai visti prima, ma sopratutto una promozione più unica che rara: gli utenti che la potranno richiedere sul proprio numero di telefono spenderanno solamente 6,99 euro al mese per sempre.

Il suo nome è TIM Power Iron, è una promozione che può essere richiesta in via esclusiva dai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, che effettuano la portabilità del proprio numero di telefono, abbandonando l’operatore di provenienza. Ciò che la rende particolarmente speciale, tra le varie cose, è la possibilità di avere il 1° mese completamente gratis, avete capito bene, la mensilità iniziale non si paga, si verserà il tutto dal secondo rinnovo.

TIM: offerte inedite per il mese di Dicembre

Come vi abbiamo già anticipato, il prezzo della promozione è di soli 6,99 euro al mese, un canone che a differenza di quello che si potrebbe pensare, è da versare direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile, senza doversi affidare a qualsivoglia carta di credito o conto corrente bancario.

Il bundle messo a disposizione da TIM è molto vario, infatti si parte da illimitati minuti per le chiamate, passando poi per 200 SMS da inviare ad amici e parenti, ma anche finendo su 100 giga di traffico dati al mese. La navigazione si ferma purtroppo al 4G+, ciò sta a significare che per avere accesso al 5G sarà necessario pagare un piccolo sovrapprezzo.