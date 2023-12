Unieuro è pronta a chiudere l’anno in bellezza, mettendo direttamente sul piatto per tutti gli utenti una campagna promozionale che nulla ha a che vedere con quanto apprezzato in passato, proprio per il semplice fatto che gli ordini sono effettuabili in tutti i punti vendita, ed anche online sul sito ufficiale, oltre che essere disponibili tantissimi prodotti a prezzi inediti ed esclusivi.

Andiamo con ordine, come avete potuto intendere, gli acquisti oggi possono essere tranquillamente completati dal divano di casa propria, senza particolari differenze o difficoltà, così i singoli consumatori si ritrovano ad aver la possibilità di risparmiare al massimo, ricevendo gratuitamente la merce a domicilio.

Aprite il canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, dove avrete la certezza di trovare le offerte ed anche i codici sconto gratis in esclusiva da utilizzare su Amazon.

Unieuro da pazzi: ecco il volantino migliore

Occasioni sempre più pazze da Unieuro con il volantino che apre le porte agli ultimi acquisti prima della fine dell’anno, tutto ha inizio con uno smartphone di altissima qualità, il Samsung Galaxy S23 Ultra, che può essere ottenuto dagli utenti con un esborso finale di 949 euro. Il prezzo a prima vista potrebbe apparire ancora elevato, ma dovete ricordare essere uno dei top di gamma assoluti di questo 2023.

Molto più alla portata di tutti sono le cifre di acquisto di Xiaomi Redmi Note 12 a 199 euro, Samsung Galaxy A23 5G a 189 euro, oppure anche di Galaxy A14 in vendita a 149 euro, ed anche di Galaxy A54 a soli 379 euro. Una serie di ottimi sconti speciali che vi farà spendere poco o niente, che potete scorrere direttamente qui.