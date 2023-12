La miglior action cam fornita da GoPro è il modello HERO12 Black, viene definita la regina tra i vari modelli per via di alcune caratteristiche tecniche e a livello qualitativo che vi racconteremo in questo breve articolo.

GoPro Hero12 Black: specifiche tecniche e che qualità

La HERO12 Black ha la capacità di catturare video e foto HDR (HIGH DYNAMIC RANGE), possono assumere una qualità di 5,3K e 4K. La videocamera è dotata di stabilizzatore HyperSmooth 6.0 ed ha un campo visivo ultra-grandangolare di 177 gradi, per obbiettivo MAX 2.0 con nuovo Mod. La action cam è stata riprogettata per avere anche prestazioni di autonomia migliorate rispetto alla precedente, infatti sono state migliorate le sue prestazioni termiche e di gestione dell’alimentazione, in maniera tale da far durare più a lungo possibile la batteria. Gli è stato aggiunto un nuovo supporto per audio Bluetooth per le cuffie, auricolari ed AirPods per impartire comandi vocali. La sua impermeabilità permette di portare action cam fino a 10m sotto acqua. Si sono aggiunte anche per professionisti, delle funzionalità adatte alla sincronizzazione tra più HERO12 e anche una gestione dei colori più avanzata.

Che prestazioni nei video

La HERO12 Black ha delle prestazioni eccellenti, può fare uno slow motion 4x per 120fps pur mantenendo una risoluzione elevata in 4k. Oppure si può scegliere 8x per avere un video ancora più lento con 240fps in 2.7K, si possono coordinare più GoPro collegate tra loro per avere una visuale da vari punti di vista. La HERO12 Black offre la possibilità di avere un’acquisizione programmata, la funzionalità HindSight, la modalità Star trail per riprendere le scie delle stelle. Ha un dettaglio molto importante, doppio schermo LCD touch per avere un maggior controllo di tutte le funzioni che offre. Ci sono varie funzioni da citare, ma sono talmente tante che non basterebbe un articolo. Questa HERO12 Black è consigliata a chi vuole cogliere il momento perfetto delle sue attività e condividerlo con gli altri.