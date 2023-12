OnePlus ha annunciato lo scorso giovedì che sarà ufficialmente presentato in Cina il nuovo telefono OnePlus 12R, ma la grande novità è che potrà essere commercializzato anche in Europa.

OnePlus 12R le caratteristiche e la data del lancio

Come abbiamo già accennato verrà lanciato il OnePlus 12R in Cina, il 4 Gennaio 2024. Successivamente, precisamente il 23 Gennaio 2024, verrà lanciato il OnePlus 12. Il modello 12R sarebbe il top di gamma della casa produttrice. Le presunte caratteristiche tecniche del modello OnePlus 12R sono le seguenti. Presenta un display Amoled ProXDR LTPO 4.0 da 6,78 pollici con frequenza compresa tra 1 e 120Hz. Presenta come SoC un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con processo produttivo a 4 nm, CPU octa core da 3.2GHz massimi, GPU Adreno 740. Avrà una fantastica capacità di memoria Ram scegliendo tra 8 e 16GB, con disponibilità da 128GB di archiviazione UFS 3.1 o 256GB di archiviazione UFS 4.0. Disporrà di connettività 5G, e presenterà 3 videocamere posteriori. Una Wide dotata di stabilizzatore e 50MP, Ultra Wide con 8MP e Macro con 2MP. Sarà dotato di una batteria a ricarica rapida con capacità 5500 mAh. Mentre avrà come fotocamera per selfie una da 16MP.

Che dire, dalle prime caratteristiche questo sarà un vero e proprio top di gamma nell’ambito dei telefoni, sicuramente avrà molta concorrenza da parte del mercato OnePlus quindi farà del suo meglio per mettere in commercio un telefono adatto per fare qualsiasi cosa. Ricordiamo che il predecessore del OnePlus 12 e 12R era il Oneplus 11, un telefono con ottime prestazioni in generale. Consigliatissimo per chi vuole un autonomia della batteria molto lunga e delle prestazioni eccellenti. Presenta qualche dubbio riguardo alla fotocamera con uno zoom molto pronunciato, perchè è dotato fino a 3x. Concludendo il OnePlus 12 e 12R sarà un telefono rivoluzionario, soprattutto per chi cerca prestazioni senza precedenti