Il produttore tech Huawei continua ad ampliare la sua proposta in madre patria. Come avevano anticipato i rumors ed i leaks, l’azienda ha presentato in queste ultime ore una nuova serie di smartphone, ovvero la serie Huawei Nova 12 che comprende diversi dispositivi. Tra questi, ci sono i nuovi Huawei Nova 12 e Huawei Nova 12 Lite. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Huawei annuncia ufficialmente in Cina i nuovi Huawei Nova 12 e 12 Lite

Il produttore cinese Huawei ha da poco svelato in madre patria una nuova serie di smartphone, tra cui anche i nuovi Huawei Nova 12 e Huawei Nova 12 Lite. Partendo dal primo, qui troviamo un ampio display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.7 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Al suo interno è presente un sensore biometrico per lo sblocco e troviamo una selfie camera nel foro da ben 60 MP.

Sul retro il comparto fotografico è affidato ad un sensore principale da 50 MP e un sensore grandangolare da 8 MP. A muovere il tutto, sembra che ci sia il soc Kirin 830 e quest’ultimo viene supportato da diversi tagli di memoria. Lo smartphone presenta poi la ricarica rapida da 100W. Il fratello minore Huawei Nova 12 Lite condivide alcune specifiche, ma presenta anche delle differenze. Le dimensioni sono innanzitutto più contenute e lo smartphone dispone poi del solo supporto alla ricarica rapida da 66W. Da notare come anche il processore sia diverso, dato che qui è presente il soc Snapdragon 778G.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Huawei Nova 12 e Huawei Nova 12 Lite saranno disponibili all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale rispettivamente di circa 380 euro e di circa 320 euro al cambio attuale.