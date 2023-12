La piattaforma di streaming per contenuti audiovisivi più utilizzata in tutto il pianeta e senza alcun dubbio Netflix, il noto sito californiano infatti vanta un bacino di clienti a dir poco totale conquistato grazie al proprio catalogo sicuramente ricchissimo di contenuti è costantemente aggiornato ogni anno.

Il catalogo di Netflix infatti accoglie ogni anno nuovi contenuti acquistati dall’azienda o direttamente prodotti da quest’ultima, ovviamente però per introdurre nuove serie alcune di quelle già presenti devono cedere il passo e vengono cancellate.

Scopriamo insieme le sere cancellate durante questo 2023, all’interno della lista figura nomi anche di un certo livello che sicuramente mancheranno alla community.

Le cancellazioni

1899- Cancellata Gennaio 2023

Inside Job – Cancellata Gennaio 2023

The Chair – Cancellata Gennaio 2023

Dead End: Paranormal Park – Cancellata Gennaio 2023

Uncoupled – Cancellata Gennaio 2023

Juvenile Justice – Cancellata Gennaio 2023

Hot Skullv – Cancellata Febbraio 2023

Young Wallander – Cancellata Marzo 2023

Sex\Life – Cancellata Aprile 2023

Freeridge – Cancellata Aprile 2023

Smiley – Cancellata Maggio 2023

Rebelde – Cancellata Maggio 2023

Man vs Bee – Cancellata Maggio 2023

Lockwood & Co. – Cancellata Maggio 2023

Benvenuti a Eden – Cancellata Luglio 2023

Sky High – Cancellata Luglio 2023

Tenebre e Ossa – Cancellata Novembre 2023

Ovviamente il nome più risonante della lista è senza dubbio 1899, la serie prodotta dagli stessi produttori di Dark infatti era molto amata ma Netflix ha deciso che non avrebbe più investito in quest’ultima, dunque ha deciso non solo di tagliarle i fondi ma anche di non visualizzarla più per lasciare spazio ad altri contenuti ritenuti più promettenti, se dunque foste amanti della serie dovrete mettervi l’anima in pace e arrendervi all’idea che non arriverà una seconda stagione che sembrava qualche anno fa sicura.