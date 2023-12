La grande mela, nel corso della WWDC 23 dello scorso giugno da una notizia sconvolgente per tutti gli amanti della realtà virtuale, ovvero la futura uscita del nuovo visore, Apple Vision Pro.

Proprio il 21 dicembre alle 22:00, il famosissimo Mark Gurman annuncia sul suo account di X delle notizie riguardo il noto VR, notizie che sicuramente non sono da poco.

Apple Vision Pro, quali sono le novità?

Mark Gurman come già annunciato prima, sul suo profilo di X ha annunciato la data di rilascio dell’Apple Vision Pro. Mark ha detto che il visore ha raggiunto una fase avanzata prevedendo il lancio per febbraio 2024. Aggiungendo anche che il processo di vendita sarà il più complesso mai realizzato da Apple.

Con il nuovo visore, lo spazio diventa infinito. Si possono organizzare le app e ridimensionarle ovunque si vuole, trasformando lo spazio circostante in realtà virtuale. Questo permette di vedere film come al cinema e vivere esperienze mozzafiato.

Quali sono le caratteristiche?

Apple Vision Pro è la prima fotocamera 3D di Apple. Questa permette di catturare foto e video spaziali 3D, permettendoti di rivivere i tuoi momenti immortalati come se fossi dove li hai svolti.

Con il nuovo sistema operativo visionOS si crea la possibilità di controllare il tuo dispositivo con occhi, mani e voce. Così da rendere le interazioni, intuitive, come guardare un elemento e toccare le dita per selezionarlo.

Con la nuova tecnologia EyeSight, permette di mostrare i tuoi occhi alla persona che ti si avvicina, consentendoti di vedere a piena vista chi ti sta intorno.

Riguardo alla componentistica e qualità visiva Apple Vision Pro fornisce ad ogni tuo occhio più pixel di una TV 4K. Tutto questo è permesso dal sistema di visualizzazione micro-OLED che presenta 23 milioni di pixel. Sempre al suo interno c’è un sistema di tracciamento oculare dotato di led e telecamere infrarossi. Per il suo design interno invece Apple ha scelto un doppio chip, un M2 e il nuovissimo R1 che permettono di trasmettere le immagini entro 12 millisecondi. Per l’audio invece si è scelto di usare un audio spaziale che crea un ambiente sonoro da favola.

Apple sicuramente non lascia indietro il suo design, infatti il visore è costruito con un allegato, ovvero un pezzo di vetro laminato montato in una montatura di lega di alluminio. Un sigillo leggero che si piega per adattarsi al viso e infine una fascia per la testa che offre traspirabilità ed elasticità. La batteria esterna invece arriva fino a 2 ore di utilizzo.