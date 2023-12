Very Mobile è una realtà in fortissima crescita, con la sua capacità di mettere a disposizione degli utenti alcuni dei prezzi più bassi in circolazione, e la possibilità comunque di godere di un bundle di tutto rispetto: composto in questo caso anche da 120 giga al mese.

La promozione disponibile proprio in questi giorni è una delle migliori, anche se presenta un limite importante: l’attivazione è possibile solamente da parte di coloro che decidono di abbandonare Iliad o un MVNO, ciò sta a significare che la portabilità è obbligatoria da uno specifico operatore telefonico, anche se i costi iniziali sono completamente azzerati (spedizione e attivazione a costo zero).

Very Mobile, offerte dai prezzi economici

La promo Flash Black è attivabile fino al 27 dicembre 2023, ad un costo fisso mensile di soli 5,99 euro, con annessa la possibilità di pagare il tutto tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Sono da considerarsi completamente assenti vincoli contrattuali di alcun tipo, ciò sta a significare che è possibile abbandonare Very Mobile in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Tutto questo per riuscire a mettere le mani su 120 giga di traffico dati al mese, passando anche per minuti e SMS illimitati che potranno essere utilizzati per contattare chiunque sul territorio nazionale. A rendere la promozione ancora migliore, ricordiamo essere presente un mese di ricarica omaggio, ciò sta a significare che il canone sarà da versare a partire dalla seconda mensilità.