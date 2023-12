Kena Mobile è un operatore telefonico virtuale che vuole rendere la vita molto più semplice a tutti gli utenti, per ottenere il risultato desiderato ha giustamente pensato di mettere a disposizione una promozione fantastica da soli 5,99 euro, alle cui spalle si trova anche un regalo praticamente inedito.

La prima cosa da sapere riguarda la possibilità di accesso alla suddetta promo, infatti oggi solo gli uscenti da Iliad o da un MVNO la possono richiedere, con annessa la portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono. I costi iniziali sono praticamente azzerati, infatti non sarà necessario pagare SIM, consegna o attivazione, nella fase iniziale non viene richiesto il versamento di alcunché, se non la prima mensilità.

Kena Mobile, il risparmio è assolutamente di casa

La promozione di Kena Mobile è sicuramente favorevole per il suo prezzo di vendita, oggi gli utenti la possono pagare solamente 5,99 euro al mese, con un canone da versare direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile. Come per tutte le altre promozioni di Kena, non sono previsti vincoli contrattuali di durata, così da permettere all’utente di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Il bundle messo a disposizione dell’utente finale è comunque molto vario, poiché parte da minuti illimitati e 200 SMS che possono essere utilizzati verso tutti, passando anche per i 100 giga di traffico dati al mese classici. A questi si aggiungono 50 giga di traffico dati al mese a titolo completamente gratuito, così facendo l’utente potrà godere di 150 giga di internet per i primi 12 mesi, senza costi aggiuntivi.