In occasione delle tanto attese festività natalizie, l’ operatore telefonico virtuale HoMobile, ha previsto una sorpresa esclusiva per tutti i suoi clienti.

In particolare, a partire dal dall 9 Gennaio 2024, HoMobile lancerà la promozione #hohoho5euro, grazie a cui avrai la possibilità di ottenere una ricarica di 5 euro, come regalo per il tuo primo rinnovo.

La suddetta offerta è, ovviamente, riservata in esclusiva a tutti i clienti Ho residenti o domiciliati in Italia e che intendono attivare una nuova scheda SIM con una promo abbinata per la loro linea mobile.

HoMobile: come ottenere i 5 euro in regalo

Per accedere al regalo HoMobile, basterà consultare il sito ufficiale dell’operatore.

Qui, tra le varie promozioni telefoniche che il gestore mette a disposizione degli utenti, potrai scegliere la soluzione che fa più a caso vostro e che vi consentirà di soddisfare maggiormente tutte le esigenze richieste.

Una volta selezionato l’offerta, basterà seguire tutti i passaggi indicati sul sito per proseguire con il pagamento.

Nel momento in cui verrete indirizzati nella pagina del carrello, prima di concludere l’ordine, sarà necessario inserire il codice #hohoho5euro, all’interno dell’apposita barra di digitazione.

In questo modo, alla promo verrà associato il regalo di 5 euro, che riceverete in automatico già dal primo rinnovo.

Ma non è tutto !

Riceverete la consegna della nuova scheda telefonica in maniera totalmente GRATUITA, direttamente a casa vostra o presso altro luogo designato.

HoMobile è sicuramente la scelta migliore per chiunque voglia disporre di servizi di qualità, senza perdere di vista la convenienza!

Restate sintonizzati per ulteriori novità!