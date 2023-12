Unieuro chiude oggi la migliore campagna promozionale degli ultimi tempi, con un botto e un’occasione pressoché unica, perfetta per avvicinare tutti gli utenti all’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, tra cui appunto smartphone di ultima generazione.

Essendo Natale, come era lecito immaginarsi del resto, i negozi sono effettivamente chiusi, e quindi l’unico modo per completare l’ordine è tramite il sito ufficiale. La spedizione a domicilio è da ritenersi gratuita al superamento dei 49 euro di spesa, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Unieuro: una selva di sconti speciali

Il Natale è sempre tempo di gioco, perché allora non acquistare l’ultimo modello di Sony PS5, la slim con lettore disco incluso, in vendita nel periodo a 549 euro?. Nello stesso periodo è comunque possibile pensare di andare a rinnovare il proprio parco di prodotti Apple, come l’ultimo iPad di nona generazione, che viene proposto a soli 349 euro, per finire con le Apple AirPods di terza generazione, disponibili all’acquisto a 169 euro.

Sempre restando in seno all’azienda di Cupertino, l’occhio cade irrimediabilmente sul bellissimo Apple iPhone 15, che oggi può essere acquistato alla modica cifra di soli 899 euro, un prezzo di tutto rispetto per la variante che prevede 128GB di memoria integrata, per poi scendere a capofitto verso Xiaomi Redmi 12, ed i suoi 169 euro.

Per ogni altra informazione in merito alle offerte Unieuro racchiuse e discusse nel nostro articolo, dovete collegarvi subito qui.