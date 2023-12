Il 2023 è stato un anno di svolte tecnologiche a cominciare dall’ intelligenza artificiale che ha cambiato il mondo e ha fatto intendere che la tecnologia sia sempre in continuo mutamento e continuerà a farlo anche nei prossimi anni; infatti è stato pubblicato un elenco di 5 migliori obiettivi tecnologici che nel 2024 dovrebbero svilupparsi in maniera più accelerata.

Queste categorie sono state presentate da Capgemini con “TechnoVision Top 5 Tech Trends to Watch in 2024” che rappresentano uno studio che si incentra sulle tecnologie che dovrebbero raggiungere un importante miglioramento il prossimo anno grazie al contributo di diverse aziende che si impegnano a raggiungere gli obiettivi prefissati in precedenza.

Ecco le 5 categorie che dovranno emergere nel 2024

Queste categorie sono: Al generativa: nuovo approccio alla tecnologia, Tecnologie quantistiche: quando il cyber incontra il quantum, Semiconduttori: un’ evoluzione della legge di Moore, Batterie: la potenza della nuova chimica e Tecnologia spaziale: affrontare le sfide della Terra dallo spazio. Per quanto riguarda la prima categoria, l’ intelligenza artificiale sta diventando sempre più accessibile a tutti e infatti si stanno creando delle piattaforme che ne faciliteranno l’utilizzo per numerose aziende.

Nel campo della tecnologia quantistica si pongono degli obiettivi riguardo dalla crittografia perché si vogliono creare dei sistemi che garantiscano la privacy e la sicurezza dei dati. I nuovi componenti a semiconduttore stanno diventando sempre più piccoli fino ai 2 nm; le batterie di nuova chimica potranno essere più efficienti come le batterie senza cobalto e allo stato solido che avranno una capacita maggiore con e costi ridotti. Nel campo della tecnologia spaziale si guarda verso nuove sfide tra cui il monitoraggio del clima, le comunicazioni avanzate e la difesa.