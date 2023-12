ho.Mobile continua a stupire il pubblico con una campagna promozionale davvero unica, la perfetta occasione per riuscire ad avere la meglio sulle dirette rivali del settore, mettendo subito in chiaro una cosa: con tale operatore telefonico gli utenti che decideranno di effettuare la portabilità, potranno avere 5 euro di credito gratis, mediante l’inserimento del codice #hohoho5euro entro e non oltre il 9 gennaio 2023.

Al netto della suddetta soluzione, al momento attuale la migliore promozione di ho.Mobile è disponibile per coloro che decidono di abbandonare Iliad o un MVNO, e richiedere contestualmente la portabilità del numero originario. I costi iniziali sono praticamente azzerati, se non nella necessità di coprire il tutto con la prima ricarica, pari a 11 euro circa.

ho.Mobile da pazzi con la promozione da 10,99 euro

Il costo fisso della promozione in oggetto è di soli 10,99 euro al mese, un canone di tutto rispetto in confronto a tante altre soluzioni presenti sul mercato, da versare direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli particolari da rispettare, in termini di durata.

Il bundle messo comunque a disposizione dell’utente è di altissima qualità, se pensate che ad oggi sono a disposizione di tutti ben 300 giga di traffico dati al mese, con navigazione in 4G limitata a 40Mbps in download, passando anche per minuti e SMS illimitati da utilizzare senza troppi problemi verso chiunque.

La promozione in oggetto non sembra essere limitata nel tempo, per questo motivo non sappiamo quando ho.Mobile procederà alla disattivazione completa.