Nei giorni scorsi, il team di Insomniac Games ha confermato l’importante attacco hacker subito ad inizio dicembre 2023. Alla software house sono stati sottratti oltre 1,6 terabyte di dati per un totale di oltre un 1 milione di file sensibili.

Tra le informazioni sottratte sono presenti tantissimi riferimenti ai progetti in fase di sviluppo presso la Insomniac Games. Per esempio, sono stati mostrati i primi video gameplay di Wolverine, gli asset dei livelli e dei personaggi.

Tuttavia, la software house non è tanto preoccupata per questo leak quanto per gli altri aspetti del furto di dati. Oltre ai file di gioco, nei terabyte trafugati sono presenti anche schede del personale, file delle Risorse Umane, scansioni dei passaporti e altri riferimenti diretti ai dipendenti attuali e passati.

L’attacco hacker subito da Insomniac Games ha esposto i dati personali di molti dipendenti, si temono furti di identità

Le informazioni personali di queste persone sono finite online insieme a tutti gli altri dati. Si teme, quindi, per eventuali furti di identità e per i conti bancari collegati ai nominativi.

Per fortuna, sembrerebbe che le informazioni reperite dagli hacker non siano del tutto aggiornate. Infatti, i riferimenti ai giochi fanno parte di versioni iniziali dello sviluppo e, di conseguenza, anche i dati personali dei dipendenti potrebbero essere cambiati nel frattempo.

Questa ipotesi è confermata dalla presenza di riferimenti ad una versione multiplayer del titolo dedicato a Marvel’s Spider-Man. Questo titolo è stato cancellato da tempo dai piani di Insomniac Games secondo fonti molto affidabili. In ogni caso, la gravità dell’attacco hacker resta così come le preoccupazioni per le conseguenze sulle tempistiche di sviluppo e sulla sicurezza delle informazioni.