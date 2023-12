Se avete ricevuto un messaggio SMS dal numero 4390006 molto probabilmente si tratta di una truffa. Entrando maggiormente nello specifico, si tratta di un tentativo di smishing ossia una particolare forma di phishing attuata tramite SMS.

Il messaggio in questione recita: “Ciao, il tuo pacco è stato consegnato presso un centro di ritiro. Per scoprire il centro di ritiro più vicino a te, visita la seguente pagina web (NDR: link rimosso per garantire la sicurezza dei lettori)”.

Considerando il periodo natalizio, ci sono alte probabilità di acquisti effettuati online per i regali. Non c’è da sorprendersi se molti utenti stanno aspettando con ansia che il corriere consegni qualcosa.

Una nuova truffa basata sullo smishing sta coinvolgendo tantissimi utenti, se ricevere questo SMS non apritelo assolutamente

Ricevere un messaggio del genere potrebbe invogliare gli utenti sovrappensiero a cliccare per capire dove poter ritirare il proprio pacco. Tuttavia, trattandosi di una truffa, cliccando sul link si finisce dritti in trappola.

Infatti, il link potrebbe riportare ad una finta pagina di un corriere dove potrebbe venir chiesto di inserire i propri dati personali. Non è da escludere la richiesta di un pagamento per sbloccare la spedizione.

In questo modo, i truffatori avrebbero accesso ai dati personali e finanziari degli utenti come nome utente, email, password, codici OTP e quant’altro per fare gravi danni. Con tutte queste informazioni è possibile sottrarre denaro ai malcapitati e causare gravi danni economici.

Il nostro consiglio è sempre quello di non credere mai ai messaggi e alle email che possono sembrare sospette. In caso di spedizioni in corso, è sempre meglio controllare e monitorarle attraverso i canali ufficiali e i codici offerti dai corrieri per evitare di finire nella trappola degli hacker.