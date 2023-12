Dopo i recenti dissidi, il rapporto tra Elon Musk e l’Unione Europea si è ulteriormemente deteriorato lunedì con l’apertura di un’indagine da parte dell’UE. Il motivo delle indagini sarebbe la gestione sconsiderata di X da parte del proprietario di Tesla.

Altri membri della Commissione affermano anche di essere preoccupati per una serie di nuove funzioni inserite su X proprio sotto ordine di Musk. In particolare si citano una serie di contenuti legati all’attacco di Hamas a Israele che non sarebbero stati controllati e moderati del tutto, non inserendo nemmeno un avviso. Altre indagini rivelerebbero, inoltre, come gli utenti possano essere fuorviati sull’affidabilità e la veridicità delle persone che acquistano la spunta blu.

Elon Musk e X, nascono nuovi problemi

Ulteriori preoccupazioni dell’EU rigardano il modo in cui la piattaforma di Elon Musk verifichi i dati in altre lingue oltre all’inglese. Questo riguarda soprattutto le segnalazioni dato che il sistema di crowdsearching di X potrebbe essere troppo focalizzato su poche lingue. Per esempio il social possiede pù di 2000 moderatori per la lingua inglese ma solo 1 o 2 per lingue come il polacco e l’olandese e questo risulterebbe essere un grave problema.

Con quest’indagine, X diventa la prima grande piattaforma ad affrontare un’indagine formale per violazione delle norme proclamate nel nuovo Digital Services Act dell’Unione Europea. La violazione di questo codice comporterebbe a delle modifiche nelle operazioni di gestione della società oppure a delle multe piuttosto salate.

Thierry Breton, commissario europeo per i mercati interni, afferma che con il nuovo DSA il periodo in cui le aziende erano troppo grandi per preoccuparsene è finito e che X sarà solo la prima delle tante piattaforme online a cui verranno effetuate indagini.

In altre dichiarazioni da parte del portavoce di X si parla di come la società sia fermamente impegnata a rispettare il Digital Services Act. Tuttavia le indagini sono ancora all’inizio e presto si avranno più dettagli quando i funzionari raccoglieranno testimonianze e prove.