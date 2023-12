Ormai la tecnologia sta andando sempre più avanti, fa parte del quotidiano. Fortunatamente non viene utilizzata solo come passatempo, infatti anche in campo medico viene usata sempre più frequentemente e permette di salvare ed aiutare sempre più persone possibili.

Elettronica e medicina, la coppia che scoppia

Attualmente è praticamente impossibile pensare alla medicina di oggi senza l’elettronica, quest’ultima si appoggia in tutti i suoi campi alla tecnologia. L’esempio più eclatante è la chirurgia, che, fa affidamento sempre di più ad apparecchiature il meno possibili invasive, che permettano di migliorare le “imperfezioni” umane.

Questo è la dimostrazioni che, grazie agli sviluppi della microelettronica, mentre prima si usavano tecnologie per diagnosi o terapie (come Pet, Rm o Tac) oggi possiamo affidarci all’elettronica per cose “molto più serie”.

Gli arti elettronici, ecco cosa può cambaire la vita ad alcune persone

L’elettronica non si ferma davanti a niente, infatti si sta lavorando sempre di più per cercare di aiutare chi è meno fortunato, le nuove tecnologie permettono già aggi in alcune situazioni di sostituire un arto elettronico a quello vero in caso ce ne sia bisogno. La ricerca sta andando avanti e cercherà di perfezionare sempre di più questo tipo di apparecchiature, e soprattutto di renderle raggiungibili a quante più persone possibili.

Ginocchio Elettrico

Un perfetto esempio di come la tecnologia in certi casi potrebbe cambiarci la vita è il ginocchio elettrico. E’ stata inventata questa nuova tecnologia in grado di sostituire e funzionare come un vero arto. Si parla di un ginocchio monocentrico idraulico, con controllo elettronico, completamente guidato da un microprocessore. Il microprocessore grazie a diversi sensori piazzati in diverse pati dell’arto, riesce ad elaborare dei dati fondamentali per il giusto controllo della parte idraulica.