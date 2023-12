CoopVoce, domani scade la EVO 200 con la SORPRESA in regalo

Per riuscire a portare dalla loro parte tanti nuovi utenti, i gestori virtuali devono fare sempre di più. Servono tanti contenuti ma soprattutto a prezzi molto più bassi rispetto agli altri gestori che da sempre operano nel mondo della telefonia mobile, i quali possono basarsi su reti molto più potenti. CoopVoce è uno dei virtuali che attualmente detengono la leadership e lo dimostra con le sue offerte migliori che non stentano mai ad arrivare.

Ora come ora sul sito ufficiale tutto è indicato in maniera perfetta, soprattutto per quel che concerne l’ultima soluzione. La EVO 200 è arrivata appositamente per consentire agli utenti di risparmiare avendo tutti.

CoopVoce, le migliori offerte ancora disponibili: ecco cosa c’è nella EVO 200

Insieme a tutti gli altri gestori virtuali, il periodo natalizio è stato fondamentale per spingere per CoopVoce, provider che infatti ha ottenuto grandi benefici. Stando a quanto riportato sono aumentati considerevolmente gli utenti, soprattutto dopo il lancio della nuova EVO 200.

Questa include al suo interno tutto quello che serve per stare tranquilli ogni mese e lo testimoniano tutti coloro che l’hanno sottoscritta. Venendo ai contenuti, c’è ben poco da recriminare: ci sono minuti senza limiti verso tutti i provider, 1000 SMS verso tutti e infine 200 giga per connettersi ad Internet usando il 4G. Il prezzo mensile è di soli 7,90 € per sempre.

Gli utenti devono inoltre ricordare che almeno fino alla mezzanotte di domani 26 dicembre non ci sarà alcun costo di attivazione da pagare. Dopo che scadrà questa opzione di vantaggio, bisognerà pagare 10 € una tantum.