A sorpresa AMD ha deciso di fare un regalo a tutti gli utenti che vogliono un processore veloce senza spendere però una vera e propria fortuna, ha infatti presentato i nuovi processori Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F, che vanno ad ampliare la lineup di CPU Ryzen 8000G con nuove proposte senza grafica integrata.

Nel dettaglio le due CPU sfruttano il chip Phoenix prodotto sul nodo a 4nm di TSMC, il medesimo usato sulle APU Ryzen 8000G, ma mancano della grafica integrata RDNA 3, non è però l’unica differenza con i top di gamma della famiglia, su Ryzen 5 8400F AMD ha anche disattivato la NPU, presente invece sul Ryzen 7 8700F, che offre 16 TOPS di potenza per l’IA.

Le specifiche della famiglia

Per quanto riguarda le specifiche pure invece abbiamo che:

Ryzen 7 8700F offre: 8 core / 16 thread, 16MB di cache L3, frequenza fino a 5GHz e un TDP di 65 watt

16MB di cache L3, e un TDP di 65 watt Ryzen 5 8400F offre: 6 core / 12 thread, frequenza base di 4,2Ghz che in boost sale fino a 4,7GHz, 16MB di cache L3 e TDP di 65 watt.

Come se non bastasse incluso con il processore abbiamo anche il dissipatore AMD Wraith Stealth, elemento che consente di abbattere ulteriormente i costi.

A spiegare la frequenza di clock più bassa sta la possibilità che AMD abbia usato materiali meno pregiati per i chip, dal momento che spesso le CPU senza GPU integrata hanno un clock abbastanza elevato.

Per intenderci, stando ai benchmark di AMD, Ryzen 7 8700F è dal 15% al 24% più veloce del Core i5-14400F nei giochi, nella creazione di contenuti invece è dal 10% al 22% più rapido.

Arriviamo al nodo cruciale, Ryzen 7 8700F ha un prezzo di listino di 269 dollari, mentre il Ryzen 5 8400F di 169 dollari, dunque costi decisamente accessibili per coloro che magari non voglio spendere una fortuna per la CPU e preferiscono reinvestire la somma in favore di una GPU dedicata.