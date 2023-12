Quando ci si sofferma a riflettere sulla tematica delle monete rare e da collezione, spesso la mente si dirige immediatamente alle vecchie lire italiane che molti conservano gelosamente in qualche cassetto o portafoglio. È però sorprendente scoprire che anche le monete in euro, in particolare quelle da 1 centesimo, possono avere un valore considerevole e rappresentare un’opportunità di investimento interessante.

Nella vita di tutti i giorni, tendiamo ad utilizzare prevalentemente le banconote e le monete da 1 o 2 euro, trascurando spesso le più piccole monete da 1 e 2 centesimi. Ma è proprio in queste “monetine” che può celarsi un vero e proprio tesoro, un’opportunità di guadagno che molti non considerano.

Le monete da 1 centesimo più rare e preziose

Diversi fattori contribuiscono a determinare il valore di queste monete rare, tra cui la raffigurazione, il numero di esemplari in circolazione, la presenza di errori e lo stato di conservazione. Le monete con cambi di raffigurazione ed errori hanno spesso un valore superiore, mentre quelle con segni di usura sono valutate meno dagli esperti di numismatica.

Quando si parla di investire in monete rare, le monete da 1 centesimo emergono come protagoniste. Ci sono esemplari di queste monete che, per varie ragioni, acquisiscono un valore notevolmente più elevato rispetto al loro valore nominale. Una delle monete da 1 centesimo più ricercate in Italia, ad esempio, è la Mole Antonelliana, la cui quotazione può arrivare fino a 2.500 euro. La particolarità di questa moneta risiede nell’errore di conio, con un diametro maggiore di 2,75 mm rispetto alla norma. Nonostante alcuni esemplari siano stati ritirati, ancora oggi circolano circa un centinaio di queste monete.

Un’altra moneta da 1 centesimo molto ambita dai collezionisti è quella emessa dai Paesi Bassi nel 1999, raffigurante la Regina d’Olanda Beatrice nella prima serie e il re d’Olanda Guglielmo Alessandro nella seconda. Queste monete, coniate fino al 2013 e poi nel 2014, sono oggetto di ricerca da parte dei numismatici.

Altri esempi di monete rare

Tra le monete da 1 centesimo rare e ricercate spicca anche quella di San Marino, coniata nel biennio 2003-2004, raffigurante la Terza Torre, emblema della Repubblica. La sua quotazione è aumentata nel tempo grazie alla limitata circolazione di esemplari.

Un’altra moneta da 1 centesimo particolarmente rara è quella di Malta emessa nel 2003, con il Tempio di Mnajdra. L’errore che la rende ancora più preziosa è l’assenza della lettera “F” a indicare la coniatura espletata dalla Zecca francese.

Investire in monete rare, quindi, non è solo un modo di preservare la storia, ma può anche rappresentare un investimento interessante per coloro che sono disposti a esplorare il mondo delle monete da collezione, dando valore anche alle più piccole tra di esse.