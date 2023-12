Il panorama dell’app di messaggistica istantanea Telegram è stato recentemente arricchito da un importante nuovo elemento. Questo segnala un aggiornamento significativo per l’app che ha introdotto diverse funzionalità innovative. La notizia, divulgata da fonti come Engadget è stata confermata tramite un comunicato sul blog ufficiale di Telegram il 30 novembre 2023. Il comunicato ufficiale rivela che l’app sta facendo progressi tangibili per riuscire a migliorare l’esperienza degli utenti su molteplici fronti.

Tra le nuove caratteristiche introdotte, quella che sicuramente ha suscitato notevole interesse è la possibilità di trasformare i messaggi vocali in testo. Questa funzione offre agli utenti la comodità di leggere ciò che altrimenti dovrebbero ascoltare, eliminando la necessità di dedicare tempo all’ascolto di lunghi messaggi vocali. In particolare, questa novità sembra rispondere alle esigenze di tutti coloro che preferiscono la comodità della lettura rispetto alla riproduzione di messaggi audio. Al tempo stesso iene offerta una valida soluzione pratica per situazioni in cui gli auricolari potrebbero non essere facilmente accessibili.

Le novità in arrivo su Telegram

A tal proposito, è importante sottolineare che, nonostante l’espansione dell’opzione per le trascrizioni vocali a tutti gli utenti, esistono delle limitazioni per quanto riguarda gli utenti gratuiti. Infatti, coloro che utilizzano Telegram senza abbonarsi potranno beneficiare di questa funzione in fase di implementazione, ma con un limite massimo di due messaggi a settimana. Per coloro che desiderano sfruttare appieno le trascrizioni vocali senza restrizioni, è necessario invece sottoscrivere Telegram Premium, l’opzione a pagamento offerta dall’app.

L’aggiornamento comprende anche altri miglioramenti. Tra questi troviamo consigli personalizzati relativi ai canali, facilitando agli utenti la scoperta di Canali simili a quelli a cui sono già iscritti. Inoltre, la possibilità di ripubblicare le storie dei propri amici e l’introduzione dei videomessaggi nelle storie, opzioni che vanno ad ampliare le opzioni di condivisione multimediale per tutti gli utenti.

Questo passo avanti rappresenta un importante cambiamento nella dinamica di utilizzo di Telegram, dando agli utenti la possibilità di personalizzare ulteriormente la loro esperienza e adattarla alle proprie preferenze. La risposta degli utenti a queste nuove funzionalità sarà sicuramente oggetto di attenta osservazione, poiché Telegram continua a cercare modi innovativi per distinguersi nel sempre competitivo mondo delle app di messaggistica istantanea.