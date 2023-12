Avete mai sentito parlare del Motorola MA1, questi è un adattatore wireless per auto che riesce a rendere smart la vostra vettura, basta avere una porta USB a cui collegarlo, e poi sarà possibile effettuare il pairing diretto con lo smartphone, sia con sistema operativo iOS che Android.

La sua natura è quella di portare android auto su qualsiasi vettura, oltre ad offrire la possibilità al consumatore di visualizzare media (quindi foto e video), mappe e messaggi, direttamente sul display dell’auto. La configurazione è semplicissima, bastano uno smartphone e pochissimi minuti per raggiungere l’obiettivo prefissato, diventando così perfetto anche per gli utenti meno esperti.

Motorola MA1: l’adattore wireless adatto a tutti

Già di base il prezzo di 89 euro lo renderebbe ideale per la maggior parte di noi, ma in questo periodo Amazon è voluta andare nuovamente oltre, applicando un coupon di 20 euro sul valore suddetto (che deve essere inserito manualmente dall’utente in pagina), per andare a spendere in finale solamente 69 euro.

Realizzato prevalentemente in plastica, presenta un design elegante e minimale, ha un peso di soli 31 grammi, è completamente nero e sulla superficie, oltre alla scritta Motorola che campeggia al centro del prodotto, non troviamo connettori di alcun tipo, solo un semplice pulsante fisico per il suo funzionamento e la USB da collegare fisicamente alla vettura di riferimento.

Una volta collegato, andrà a creare una rete WiFi a 5GHz, semplificando e velocizzando l’accesso degli utenti al sistema Android Auto, ed ampliando di molto le funzionalità effettivamente raggiungibili. La spedizione è ancora rapidissima, se lo acquistate oggi lo potrete ricevere entro Natale.