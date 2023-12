Samsung Galaxy A54 5G è uno smartphone che sin da subito ha convinto la critica di tutto il mondo con prestazioni al top, ed un prezzo che comunque risulta essere tutt’altro che elevato, infatti ad oggi gli utenti lo possono aggiungere al carrello spendendo meno di 400 euro.

Alla base del suddetto modello troviamo comunque un display da 6,4 pollici di diagonale, un super AMOLED che propone colori di qualità, un buon dettaglio ed una nitidezza superiore al normale, affiancato da un processore Qualcomm di fascia alta, che completa la configurazione di base con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite l’ausilio di una microSD).

Samsung Galaxy A54 5G, uno smartphone praticamente perfetto

Sono ben quattro le colorazioni attualmente disponibili sul mercato, oggi comunque potete avere la variante nera, con inclusa in confezione anche una comoda custodia trasparente, al prezzo finale di soli 368 euro, approfittando del 26% di sconto applicato sul listino di 499 euro.

La batteria è un componente da 5000mAh, con una buona ricarica rapida, per avere ugualmente la possibilità di accedere al prodotto senza particolari difficoltà anche per lunghi giorni di utilizzo. Il comparto fotografico è composto da 3 sensori differenti, con la fotocamera principale da 50 megapixel, per immagini nitide e cristalline, mentre il display con il suo refresh rate a 120Hz, garantisce una fluidità di utilizzo quasi senza pari (a questo prezzo).

Lo smartphone viene distribuito con le solite condizioni di vendita, che prevedono garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche no brand, così da essere sicuri di avere sempre aggiornamenti tempestivi rilasciati direttamente dall’azienda, non dall’operatore telefonico.