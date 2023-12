Lidl non finisce mai di stupire il pubblico, infatti in questi giorni pre-natalizi, l’azienda ha deciso di mettere a disposizione dei singoli consumatori un risparmio non da poco, con il quale riuscire a ridurre al massimo la spesa finale da sostenere, a prescindere dal prodotto effettivamente aggiunto al proprio carrello.

L’unica cosa da sapere riguarda sicuramente la necessità di completare l’acquisto nei vari negozi sparsi per il territorio, ricordiamo infatti che tutti i prodotti non possono essere acquistati tramite il sito ufficiale, almeno fino ad oggi. Il vantaggio per il consumatore risiede nell’avere la possibilità di godere della garanzia di 3 anni (quindi un anno in più rispetto al solito), nella maggior parte dei casi.

Se premete questo link vi collegherete al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete ad attendervi i codici sconto gratis ed anche i nuovi prezzi bassi in esclusiva.

Lidl: offerte inedite con i prezzi più bassi

Fino a domenica potete approfittare di una lunghissima selezione di sconti speciali da Lidl, capitanati più che altro dal bellissimo robot da cucina multifunzione, un perfetto dispositivo che ricorda vagamente il Bimby TM6 prodotto da Vorwerk, che oggi viene distribuito ad un prezzo che comunque si aggira attorno ai 399 euro.

Tra le caratteristiche che lo rendono unico, troviamo una potenza massima di 1200W, con un regime di funzionamento di 125- 5500 giri al minuto, una temperatura che può raggiungere al massimo 130°C (settabile ogni 5 gradi), ben 10 velocità ed un timer impostabile che raggiunge anche 99 minuti. Non manca chiaramente la funzione pesa, utilissima nel momento in cui si vanno ad aggiungere gli ingredienti.