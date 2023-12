Iliad, che affronto a TIM: la promo Flash 180 regala un SERVIZIO

Il famoso gestore proveniente dalla Francia ma che ormai è diventato italiano a tutti gli effetti, sta proseguendo con la sua campagna natalizia. Dopo che gli utenti hanno avuto la possibilità di sottoscrivere diverse delle sue offerte negli ultimi mesi, Iliad ha scelto di continuare a correre proponendo una nuova promozione mobile. Al suo interno c’è veramente il meglio, siccome si tratta di un’offerta che durerà solo per poco tempo. Il merito di questo gestore è quello di riuscire a ripristinare le sue promozioni di un tempo, rendendole ancora più convenienti grazie anche a riduzioni sensibili del prezzo.

Anche questa volta quindi chi sceglierà Iliad potrà farlo consapevole del fatto che non ci sarà di meglio in giro. Tutti i gestori che stanno cercando di contrastare il colosso, proprio non riusciranno neanche questa volta.

Iliad sbanca con la sua nuova Flash 180, ecco cosa offre

Tutti gli utenti che con il passare del tempo hanno avuto modo di conoscere Iliad sanno benissimo che questo gestore garantisce qualità, quantità e soprattutto grande convenienza. I punti salienti del successo di Iliad stanno sicuramente nel lancio di alcune offerte, che si sono affermate più volte essendo state proposte in più occasioni.

Per quanto riguarda le offerte migliori, a spuntare fuori e soprattutto la famosa Flash 180. Questa include al suo interno il meglio per pochi euro al mese, ovvero 9,99. Ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 180 giga in 5G. Il celebre standard di rete viene offerto gratis per sempre a tutti i nuovi utenti.