Iliad sforna la FLASH 180 che regala un super servizio

Iliad stava aspettando il periodo natalizio per lanciare una delle sue migliori offerte in assoluto, ovvero la famosa Flash 180. Questa soluzione vanta i migliori contenuti al suo interno ed è ormai chiaro a tutti.

Bastano 9,99 € al mese per sempre per poter avere minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 180 giga in 5G. Questo standard di connessione viene offerto gratuitamente dal famoso provider, ma solo a coloro che sottoscrivono queste offerte a questo prezzo.

Iliad, la nuova Flash 180 ha costi ridicoli e vi porta la fibra in sconto

Sottoscrivere una promo come la Flash 180 concede anche un’altra opportunità agli utenti, ovvero quella di poter sottoscrivere in sconto anche l’offerta in fibra. Iliad infatti permette a tutti di beneficiare del costo di 19,99 € al mese per il piano fisso semplicemente avendo già una promozione di tipo mobile da 9,99 €.

Tornando all’offerta da 180 giga, c’è un costo di attivazione da pagare solo la prima volta, ovvero 9,99 €. Oltre a questo ricordiamo che ci sono anche altre soluzioni come le chiamate verso l’estero e la connessione ad Internet internazionale. Da un po’ di tempo inoltre Iliad mette a disposizione del suo pubblico anche le eSIM, soluzione perfetta per attivare le offerte in tempi molto più brevi.

Sottoscrivere una promo con eSIM significa non dover attendere a casa all’arrivo della scheda fisica ed è per questo che la portabilità avverrà con tempistiche abbreviate. Davvero un’ottima soluzione, no?

Ci sono ancora giorni per riuscire a sottoscrivere questa nuova promo, per cui vi consigliamo di fare quanto prima possibile.