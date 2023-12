HoMobile è l’operatore telefonico virtuale di proprietà Vodafone che, negli ultimi anni, è entrato a gamba tesa nel mercato delle telecomunicazioni italiane.

Sarà che ha sempre potuto contare sull’appoggio di uno dei gestori più popolari e importanti diffusi in tutta Italia, come appunto è Vodafone, HoMobile è riuscito ad insinuarsi nel panorama italiano con estrema facilità.

Anzi, l’operatore è riuscito già ad accaparrarsi una grande fetta di utenti attivi, soprattutto per quanto riguarda la rete mobile.

Il motivo di questo successo?

Sicuramente la convenienza economica delle offerte proposte, ma anche l’assoluta qualità dei servizi offerti.

A tal proposito, di seguito, intendiamo presentarvi una delle promozioni che, in quest’ultimo periodo, stanno facendo decisamente parlare di sé.

HoMobile 180 giga: tutti i dettagli della promo

L’offerta si cui ci concentreremo oggi, è la HoMobile 180 giga, valida per tutti gli utenti che desiderano passare da altro operatore, quali ad esempio: Fastweb, coopVoce, Iliad e altri ancora i cui nomi potete trovare facilmente sul sito ufficiale HoMobile.

La promo al costo di soli 7.99 euro al mese, include una grande quantità di servizi, tra cui:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti. Non è previsto alcuno scatto alla risposta né un limite di tempo determinato per restare in chiamata. Usufruisci del servizio telefonico quando e come vuoi senza prezzi aggiuntivi.

verso tutti. Non è previsto alcuno scatto alla risposta né un limite di tempo determinato per restare in chiamata. Usufruisci del servizio telefonico quando e come vuoi senza prezzi aggiuntivi. Messaggi illimitati verso tutti i numeri ed operatori;

verso tutti i numeri ed operatori; Ben 180 giga di Internet (da qui il nome della promo), alla massima velocità del 4G , con copertura stabile su tutto il territorio Italiano;

Puoi attivare l’offerta direttamente online. In pochi e semplici passaggi. L’attivazione, la SIM e la consegna della stessa presso il tuo domicilio o un’ edicola selezionata sarà tutto assolutamente GRATUITO !

Insomma niente di più vantaggioso !