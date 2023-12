Per i fan incalliti dell’omonima piattaforma TIKTOK, abbiamo una grande sorpresa per tutti voi. Una sorpresa che contribuirá a rendere il social ancora più attraente di quanto non lo sia gia. Sembra infatti, che la piattaforma, una delle più popolari e conosciute del momento a livello globale, sia ora compatibile anche con dispositivi con schermo più ampio.

Stiamo parlando di tablet, PC e così via.

Quindi preparatevi a display molto più grandi che renderanno l’esperienza d’uso generale dell’app, ancora più coinvolgente ed affascinante.

TIKTOK, nuovi aggiornamenti in arrivo

A tal proposito, proprio di recente infatti, TIKTOK ha rilasciato un nuovo aggiornamento, che rende la piattaforma ottimizzata anche per gli schermi più grandi.

Si tratta di una novità che, siamo sicuri, verrà accolta con enorme e entusiasmo da parte di tutti gli utenti.

Questi ultimi, infatti, avranno la possibilità di realizzare ed elaborare i loro contenuti su display decisamente più ampi. In questo modo, tutta l’attività di elaborazione e realizzazione di contenuti per i content creator risulterà essere sicuramente più semplice, oltre a fornire la possibilità di pubblicare progetti con un più alto livello risoluzione.

Non sappiamo ancora quando questo aggiornamento sarà rilasciato al pubblico e se se sarà compatibile con qualsiasi sistema operativo, in quanto non è stata fatta ancora alcuna comunicazione ufficiale a proposito. Ad ogni modo si tratta comunque di un qualcosa che siamo certo arriverà molto presto e si diffonderà rapidamente su ampia scala.

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni a riguardo e per tutte le altre notizie di questo genere, sempre su TecnoAndroid!