I viaggi nel tempo sono sempre stati uno dei temi più affascinanti e diffusi all’interno di numerosi film di fantascienza. Ma anche se ciò può sembrare solamente un’utopia umana, in realtà, gli scienziati si domandano da molti anni se sia effettivamente possibile viaggiare nel passato, cambiare gli eventi futuri e così via.

Proprio come siamo stati abituati a vedere in moltissimi film.

Ebbene, cosa pensereste se vi dicessi che, un brillante fisico, di recente, è riuscito a giungere ad una grande scoperta a riguardo?

Viaggi nel tempo: teoricamente possibile senza paradossi

I viaggi nel tempo sono ora possibili?

Ci piacerebbe tantissimo iniziare l’articolo in questo modo, con un secco e sonoro Si.

Ma invece la risposta è “forse” e, comunque, solo teoricamente.

Ma spieghiamoci meglio!

La teoria di cui stiamo per parlarvi, è stata elaborata da Germain Tobar, un geniale studente di fisica dell’Università del Queensland in Australia.

Tobar, ha sostenuto che i viaggi nel tempo potrebbero davvero avvenire in conformità con le leggi della fisica classica e della relatività generale di Einstein. (Riuscendo persino ad evitare alcuni paradossi temporali, es. Il paradosso del nonno).

A tal proposito, Tobar ha realizzato un proprio modello matematico che dimostra come le curve temporali chiuse possano coesistere con le regole della fisica classica e del libero arbitrio.

Si tratta di una teoria che potremmo definire piuttosto solida dal punto di vista matematico. Ma ovviamente rendere il teorico, pratico, è decisamente tutta un’altra storia. Per il momento quindi, il viaggio nel tempo resta ancora un’utopia, ma chissà, magari in futuro sarà veramente possibile!

E voi, se poteste tornare indietro nel tempo cosa cambiereste della vostra vita ?