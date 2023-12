Il periodo delle festività per quanto magico è sempre carico di frenesia e spese folli. Se almeno per quanto riguarda il piano tariffario del vostro smartphone volete risparmiare senza mai rinunciare a qualità e quantità di dati, 1Mobile ha la soluzione perfetta per voi. Infatti, in vista del periodo natalizio l’operatore virtuale ha lanciato una nuova versione della sua promo con 220 GB: Flash 220 XMas Edition, una proposta esclusiva e super conveniente per i nuovi clienti dell’operatore virtuale 1Mobile. Flash 220 XMas Edition di 1Mobile rappresenta un’opzione allettante per coloro che desiderano un piano di telefonia mobile conveniente e ricco di vantaggi, soprattutto in vista delle festività natalizie.

1Mobile offre 220 GIGA per Natale

Lo scorso giugno, il piano Flash 220 è stato lanciato in quanto parte di un pacchetto estivo. La promo ha avuto così tanto successo tra i nuovi utenti che da essere ripresentata in una nuova versione speciale “XMas”. L’offerta, disponibile solo per un breve periodo, presenta un’interessante promozione: il costo del primo mese è scontato del 50%, con attivazione gratuita in caso di portabilità (invece di 4,99 euro).

Flash 220 XMas Edition offre a tutti i nuovi utenti minuti illimitati per chiamate nazionali, 90 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 220 GB di traffico Internet con velocità fino al 4G. La tariffa mensile è di soli 4,99 euro per il primo mese, per poi passare a 9,99 euro dalla seconda mensilità. Inoltre, l’attivazione del servizio è gratuita in caso di portabilità da qualsiasi operatore, mentre chi attiva un nuovo numero sarà soggetto a un contributo di attivazione di 9,99 euro.

È importante sottolineare che 1Mobile, attraverso l’aggregatore tecnico Effortel, offre la possibilità di navigare sulla rete Vodafone 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Questo garantisce un’esperienza di connessione veloce e affidabile per tutti gli utenti.

Per quanto riguarda il costo di una nuova SIM, nei punti di vendita fisici questa avrà un prezzo di 10 euro. Tuttavia, per chi preferisce attivare la SIM online, è possibile ottenere sia la SIM stessa che le spese di spedizione gratuitamente. Questa opzione rende ancora più conveniente l’accesso al servizio per i nuovi clienti, consentendo loro di risparmiare ulteriori costi iniziali.