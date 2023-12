Nell’immensità dello spazio, a 2.500 anni luce dalla Terra, sorge un albero di Natale cosmico che incanta gli occhi degli osservatori astronomici. Si tratta di NGC 2264, un affascinante ammasso di giovani stelle immortalato dalla Nasa in un’immagine composita animata, pronta a donare un tocco festoso alla stagione delle festività.

NGC 2264, situato nella Via Lattea, ospita stelle giovani con un’età compresa tra uno e cinque milioni di anni. Queste stelle, con dimensioni variabili da meno di un decimo della massa del Sole fino a sette masse solari, costituiscono un panorama celeste unico e affascinante.

Un’affascinante esplorazione dell’ammasso celeste NGC 2264

La Nasa ha voluto celebrare questa straordinaria creazione della natura, evidenziandone la somiglianza con un albero di Natale tradizionale. L’immagine composita è stata realizzata con colori e una rotazione ad hoc per conferire un tocco natalizio al paesaggio celeste.

Le luci blu e bianche lampeggianti nell’immagine rappresentano le giovani stelle che emettono raggi X, rilevati dall’Osservatorio Chandra della Nasa. Le variazioni luminose di queste stelle sono state sincronizzate artificialmente, creando un suggestivo effetto lampeggiante, simile alle lampadine negli addobbi natalizi.

Il verde che avvolge l’ammasso ricorda gli aghi di un pino e deriva dal gas presente nella nebulosa circostante, immortalato dal telescopio Wiyn della National Science Foundation presso l’Osservatorio di Kitt Peak. I puntini bianchi, invece, rappresentano le stelle in primo piano e sullo sfondo, catturate nell’infrarosso dalla Two Micron All Sky Survey.

Un regalo astronomico per le festività

L’immagine, per accentuare l’effetto festivo, è stata ruotata di circa 160 gradi rispetto allo standard astronomico, creando l’illusione che la cima dell’albero si protenda verso l’alto, come in un tradizionale albero di Natale.

In questo straordinario spettacolo celeste, la scienza si intreccia con la magia delle festività, offrendo uno sguardo unico e suggestivo sulla bellezza nascosta dell’universo. Un regalo visivo che ci ricorda la meraviglia e la diversità del cosmo che ci circonda, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale.