I giocatori di Red Dead Redemption 2 chiedono da tempo a Rockstar Games un aggiornamento per il titolo. Gli utenti vorrebbero poter godere delle avventure di Arthur Morgan ad una qualità maggiore rispetto a quella attuale.

Considerando che Red Dead Redemption 2 è uscito nel 2018, la tecnologia ha fatto passi da gigante in questi anni, così come le esigenze dei videogiocatori. Nonostante il motore grafico di RDR2 regga ancora bene il peso degli anni, un piccolo upgrade in termini di grafica e risoluzione non guasterebbe.

Tuttavia, Rockstar Games non sembra interessata ad effettuare questa operazione a meno che non stia lavorando segretamente ad una versione Remastered. Considerando anche che gli sforzi della software house sono tutti concentrati su GTA VI, crediamo che questa possibilità non sia nei piani attuali dell’azienda.

Un modder ha modificato i file di gioco di Red Dead Redemption 2 per sbloccare una qualità grafica migliore di quella di Rockstar Games

Ecco, quindi, che è intervenuta direttamente la community per soddisfare le esigenze dei giocatori PC. Attraverso una MOD amatoriale creata da DonBenjamin e rilasciata su Nexusmods, è possibile scaricare la “60FPS MOD” che permette di raggiungere una qualità grafica mai vista prima d’ora.

Come facilmente intuibile dal nome, la MOD sblocca un’esperienza di gioco più fluida grazie al raggiungimento dei 60FPS stabili in-game. A rendere il tutto ancora più bello ci ha pensato lo stesso sviluppatore che ha reso disponibile la mod in maniera totalmente gratuita.

Inoltre, gli utenti PC potranno anche divertirsi con la mod creata da kazyllis e pubblicata sempre su NexusMods. Questa nuova modifica al gioco prende il nome di “Becoming John Marston” e permette di vivere ben dieci missioni amatoriali per collegare la storia di Red Dead Redemption 2 a quella del primo capitolo.