Mediaworld, la famosa catena di negozi per l’elettronica di consumo, lancia ufficialmente il suo nuovo volantino in occasione delle feste di Natale. Stiamo parlando di una grande lista di prodotti super scontati a dei prezzi davvero imperdibili e mai visti prima.

Il nuovo volantino Mediaworld è noto con il nome “Tech Sotto l’Albero”. Esso sarà disponibile sia online sia presso tutti i negozi di vendita dell’omonimo marchio.

Le offerte saranno attive e disponibili a tempo limitato, fino al 24 Dicembre 2023 e, tra esse, è possibile trovare occasioni davvero uniche ed interessanti.

Mediaworld: I prodotti in SCONTO per Natale

Se avete in progetto un acquisto importante, siamo sicuri che Mediaworld e la sua lunga lista di prodotti in sconto, potranno esserci davvero di aiuto.

Il volantino presenta dispositivi di ogni genere, in super promo, tra cui:

AirPods di seconda generazione , al costo di 109 euro, invece di 149 euro, prezzo di listino;

, al costo di invece di 149 euro, prezzo di listino; Samsung Galaxy Watch 5 Pro da 45mm, proposto a soli 289 euro , invece che 499 euro;

da 45mm, proposto a soli , invece che 499 euro; Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte, al prezzo super scontato di 999 euro, invece che a 1479 euro;

da 256 gigabyte, al prezzo super scontato di invece che a 1479 euro; iPhone 13 da 128 gigabyte a 679 euro, rispetto ai 759 euro di listino;

da 128 gigabyte a rispetto ai 759 euro di listino; MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte, a 1179 euro, invece che di 1529 euro di listino;

con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte, a 1179 euro, invece che di 1529 euro di listino; Lenovo Ideapad 3 al costo di 799 euro.

Questi sono solo alcuni dei fantastici prodotti in offerta che potete trovare su Mediaworld, solo ora e solo per il periodo Natalizio!

Per tutte le altre novità vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale o recarvi presso un negozio fisico Mediaworld.