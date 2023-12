Il controller wireless per Xbox Series X/S può essere acquistato dal pubblico al prezzo più basso di sempre su Amazon, un minimo storico che apre le porte ad un risparmio davvero inedito ed esclusivo per tutti coloro che vogliono giocare in libertà ed in tranquillità con la propria console di Microsoft.

Il prodotto è disponibile, almeno alla cifra indicata, solamente in una singola colorazione, la più classica Nero Carbone, con incluso in confezione anche il cavo USB-C per il collegamento eventuale all’Xbox o l’utilizzo via cavo. Sulla superficie si trova comunque la presa jack da 3,5mm, utile per andare a collegare un qualsiasi auricolare fisicamente, senza doversi affidare a collegamenti wireless diretti al televisore o alla console stessa.

Xbox: il controller wireless è molto economico

Tutti i possessori di una Xbox Series X/S potrebbero volere un controller aggiuntivo, un qualcosa che possa così andare ad incrementare la possibilità di gioco con il partner o con gli amici. Ecco allora che su Amazon oggi si potrà avere accesso ad un altro controller wireless per la suddetta console (compatibile ovviamente anche con Windows), al prezzo finale di soli 47,99 euro, per un risparmio del 20% sul prezzo consigliato di 59,99 euro.

Parlare di specifiche tecniche insite al prodotto è quasi superfluo, poiché è il solito ottimo controller ufficiale, con dimensioni di 17 x 17 x 7 centimetri, e peso di 460 grammi, che funziona solamente con l’utilizzo di pile stilo AA.