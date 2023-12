Google Pixel Buds Pro sono auricolari wireless, definiti comunemente in-ear, compatibili con la maggior parte degli smartphone disponibili sul mercato, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, ma perfetti per i device Google o con Android.

Il pairing rapido li rende plug&play, adatti anche agli utenti più inesperti, la scelta di creare un contrasto nelle colorazioni è assolutamente piacevole, infatti la cover esterna è completamente bianca, con la parte interna colorata di nero, mentre gli auricolari stessi possono essere azzurri e con altre 5 colorazioni differenti, per una buona versatilità e per la possibilità di rendere felici tutti i consumatori.

Google Pixel Buds Pro: 60 euro di sconto su Amazon

Lo sconto applicato da Amazon resta indubbiamente uno dei migliori in circolazione, per il semplice fatto che al giorno d’oggi gli auricolari Google Pixel Buds Pro sono davvero difficili da trovare a prezzi scontati. Ecco quindi che poter spendere solamente 169 euro, contro i 229 euro previsti di listino, approfittando quindi della riduzione del 26%, rappresenta un punto a favore non da poco.

Tra le caratteristiche di maggior rilievo del prodotto troviamo prima di tutto la cancellazione attiva del rumore, che riesce ad adattarsi alle esigenze del consumatore, andando ad eliminare i rumori provenienti dall’esterno, e rendendo la musica decisamente più avvolgente. Le chiamate sono molto più nitide, approfittando del doppio della larghezza di banda, il tutto grazie anche ad un driver da 11 millimetri incluso direttamente al suo interno, con resa personalizzabile dall’applicazione mobile, grazie all’equalizzatore del volume.

Coloro che lo acquisteranno potranno godere della spedizione rapida gestita da Amazon, e della solita garanzia di 2 anni.