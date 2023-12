WhatsApp è diventata un’applicazione indispensabile per la comunicazione istantanea, conquistando il primato come una delle più utilizzate in assoluto. La sua forza è nella versatilità e nel Team di sviluppo che amplia con costanza le funzioni ed elimina eventuali problemi con gli aggiornamenti. Su di essa possiamo inviare testi, video, audio, file di ogni genere in pochissimi minuti. Ma cosa fare se un messaggio viene accidentalmente cancellato? Fortunatamente, c’è un trucco semplice che consente di recuperarli in modo immediato e diretto.

Può capitare infatti che nella fretta, o in altre circostanze, si elimini qualcosa di molto importante. Per nostra fortuna WhatsApp possiede opzioni, o comunque esistono strategie facili ed efficaci, da poter applicare. Anche se si crede di saper tutto su quest’app, dovete essere consapevoli che al 99% esiste una soluzione a ciò volete.

La procedura per riottenere i messaggi WhatsApp cancellati

WhatsApp rimane uno dei leader indiscussi nella messaggistica istantanea, con miliardi di utenti che continuano ad apprezzarne la praticità e la popolarità. Conoscere piccoli trucchi come questo può rendere l’esperienza ancora più completa e soddisfacente. Di recente ha introdotto la possibilità di cancellare i messaggi inviati, ma esiste un modo per recuperarli, basta seguire alcuni passaggi. Il primo richiede, come accade spesso, l’accesso alle impostazioni dell’applicazione.

Dopo tale step va selezionata la voce inerente alle notifiche e poi bisogna cliccare la voce Impostazioni avanzate. Qui troverete l’opzione di Cronologia notifiche dove WhatsApp conserva tutti i messaggi ricevuti ed inviati, anche in seguito alla cancellazione. Questo trucco facile è utile per i dispositivi Android e non richiede alcuna competenza particolare tecnica. Basta seguire attentamente i passaggi indicati nelle impostazioni dell’app per attivare la funzione di cronologia delle notifiche. In questo modo gli utenti di WhatsApp possono recuperare i messaggi e leggerli senza sforzo.