Il set composto dalla telecamera di sicurezza Blink, ed il proprio campanello smart, viene commercializzato su Amazon ad un prezzaccio, infatti gli utenti oggi possono pensare di acquistare il prodotto riducendo la spesa finale del 22% rispetto al prezzo più basso raggiunto nell’ultimo periodo.

All’interno della confezione si possono trovare una telecamera di sicurezza classica di casa Blink, con forma quadrata, risoluzione HD e visione notturna, senza luce LED per illuminare l’area di ripresa (quindi tutto è in bianco e nero, non a colori), dotata anche di audio bidirezionale, per comunicare con chi si trova all’altro capo, e controllo ovviamente da remoto, sia tramite app che gli assistenti vocali di Amazon stessa (il cosiddetto Amazon Alexa).

Set di telecamera di sicurezza Blink e campanello smart: prezzo assurdo per poco tempo

Il risparmio è di casa direttamente su Amazon, infatti gli utenti oggi possono avere tutto quanto vi abbiamo raccontato nel nostro articolo a soli 70 euro, contro gli 89,99 euro che sono stati raggiunti recentemente, andando a risparmiare ulteriori 19,99 euro su quest’ultimi.

Oltre alla suddetta telecamera di sicurezza, i consumatori possono pensare di trovare nel kit anche il Sync Module, perfetto per collegare i prodotti direttamente alla rete internet, passando poi per il Blink Video Doorbell. Questi è un campanello smart con videocamera integrata, che permette sia di avere una visione in tempo reale di ciò che accade all’esterno della vostra porta, che proprio di ricevere una notifica (anche video), ogni qualvolta andrà a premere il pulsante stesso del campanello.

Entrambi i prodotti sono disponibili a prezzo ridotto per poco tempo, per questo motivo consigliamo di velocizzare le operazioni di acquisto.