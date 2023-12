Iliad FLASH 180, la MIGLIORE offerta del 2023 con una sorpresa GRATIS

Ancora una volta si parla di Iliad per via dei contenuti delle sue offerte che sono davvero incredibili. Questi includono al loro interno quello che altri gestori non riescono a proporre.

Il meglio sta nella grande qualità di rete, che questa volta viene offerta con il 5G gratuito come accade solo nel caso delle offerte da 9,99 €.

Iliad, le migliori offerte hanno una regina: ecco la Flash 180

La grande qualità dell’offerta si vede soprattutto all’interno dei contenuti che offre. La Flash 180 è una delle migliori perché consente agli utenti di avere tutto tra minuti, messaggi e giga per la connessione al web.

Gli utenti che questa volta riusciranno a sottoscriverla potranno infatti avere 180 giga per la navigazione in 5G tutti i mesi, minuti senza limiti verso chiunque e infine anche i messaggi senza limiti. Il prezzo mensile corrisponderà solo a 9,99 € con il 5G che sarà incluso. Per quanto concerne invece il costo di attivazione, gli utenti che arriveranno in Iliad dovranno pagare 9,99 € in più proprio per attivare la promo. Ovviamente la prima ricarica dovrà essere di 20 €.

Per queste offerte all’interno delle quali Iliad regala il 5G, è necessario conoscere alcuni aspetti. Innanzitutto questo standard di rete va pagato quando lo offrono altri gestori, mentre Iliad lo offre gratuitamente. L’altro aspetto è la compatibilità: potranno utilizzarlo solo gli utenti che avranno uno smartphone compatibile con il 5G.

Vale lo stesso anche per le zone in cui si sceglie di usare la propria promo con questo tipo di connessione: se siete in una zona dove c’è copertura 4G, non potrete di certo sperare nel 5G.