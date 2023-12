Una idea regalo davvero molto interessante vi attende su Amazon, si tratta di un gadget che vi permetterà di rendere felice la vostra dolce metà, mettendo sul piatto una coppia di guanti con luce LED integrata, in vendita ad un prezzo decisamente ridotto: anche inferiore a 14 euro.

Il prodotto è disponibile solo ed esclusivamente nella colorazione nera, si tratta appunto di una coppia di guanti che coprono solamente due delle cinque dita della mano, caratterizzati dalla presenza di due LED che emettono un buon fascio di luce in corrispondenza degli indici. Sul dorso della stessa mano si trova comunque uno switch, utile per l’attivazione o la disattivazione degli stessi.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Idea regalo per Natale: sconto assurdo per tutti gli utenti

Tutti coloro che fossero interessati al suo acquisto, devono sapere che basterà collegarsi al link sottostante, per andare a pagare solamente 13,59 euro, con un risparmio effettivo del 48% sul prezzo consigliato di ben 25,99 euro. La coppia di guanti è realizzata da BIIB, viene definita il regalo perfetto per il vostro uomo, ma nulla viete di essere utilizzato anche dalle donne.

Compralo su Amazon

Il funzionamento è garantito dall’integrazione di due pile a pastiglia, incluse in confezione, l’autonomia chiaramente dipende da quanto tempo andrete ad utilizzare il prodotto stesso. Non esistono misure differenti, sono disponibili in taglia unica, senza restrizioni e con il massimo comfort; chiaramente non sono guanti pensati per andare a riscaldare le mani, ma solo per essere un aiuto per coloro che necessitano di luce durante il proprio lavoro, come il bricolage, o sessioni notturne di pesca, di corsa e similari.