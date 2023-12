Negli ultimi tre anni, Sony ha adottato una strategia di portare diverse esclusive PlayStation su Steam, una delle piattaforme di distribuzione di giochi più popolari per PC. Questo movimento è stato guidato dalla volontà di raggiungere un nuovo pubblico di giocatori e di espandere le fanbase dei suoi titoli di punta, in preparazione al lancio di ambiziosi progetti multimediali in fase di sviluppo. Due di questi progetti di rilievo sono Horizon 2074 e la serie live action di God of War, entrambi progettati per coinvolgere e intrattenere i fan in nuovi modi.

La decisione di portare i giochi esclusivi PlayStation su Steam è stata una mossa audace, ma sembra che abbia portato ai risultati sperati. Recentemente, un documento ottenuto in modo non autorizzato, ha fornito interessanti dettagli sulle vendite di alcune di queste esclusive su PC.

I giochi PlayStation più venduti su Steam

In cima alla lista di successi troviamo Horizon Zero Dawn, che ha venduto ben 3,3 milioni di copie in tre anni e mezzo. Questo lo colloca al vertice tra i giochi dei PlayStation Studios portati su Steam. Subito dopo, God of War del 2018 si attesta con 2,5 milioni di unità vendute in meno di due anni. Anche Days Gone ha ottenuto risultati significativi, raggiungendo 1,7 milioni di unità vendute in due anni e mezzo.

Altri titoli degni di nota sono Marvel’s Spider-Man e il suo spin-off Miles Morales, che insieme hanno piazzato quasi 2 milioni di copie. C’è da dire che non tutti i giochi hanno goduto di un successo così consistente. Con Sackboy: Una grande avventura, ad esempio, ha registrato vendite inferiori alle aspettative.

Va notato che tre importanti titoli non sono inclusi in questa classifica. Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart e The Last of Us: Parte 1 sono stati esclusi poiché sono stati pubblicati dopo la data del documento trafugato. Anche se le informazioni dettagliate su questi titoli non sono disponibili in base a questo documento, è noto che The Last of Us: Parte 1 ha avuto un lancio particolarmente convincente.

Questi dati forniscono uno sguardo approfondito sul successo delle esclusive PlayStation su Steam. Inoltre, evidenziano il continuo interesse dei giocatori per questi titoli anche al di fuori dell’ecosistema delle console Sony. Resta da vedere come la strategia di portare esclusive su PC evolverà nel tempo e come influenzerà il panorama dei videogiochi in futuro.