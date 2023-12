La Champions League è uno degli eventi sportivi più attesi e apprezzati dagli amanti del calcio. Ogni anno, ci si domanda sempre chi sarà la squadra che riuscirà a portarsi a casa la vittoria di una delle più grandi competizioni calcistiche europee. A riguardo vengono infatti fatte scommesse, previsioni e la gente è letteralmente incollata alla televisione per non perdersi nemmeno un’azione.

Proprio perchè ognuna può essere quella determinante per la sconfitta o la vittoria della propria squadra.

Ma come cambierebbe l cose se vi dicessi che l’intelligenza artificiale è riuscita a prevedere in anticipo chi, tra le squadre in gioco, ha maggiori probabilità di vincere la Champions League 2023-24?

Champions League 2023-24: la lista dei 16 classificati

Ovviamente, l’analisi in questione, prende in esame esclusivamente le squadre che hanno maggiori possibilità di superare la fase a gironi per l’ammissione alla Champions.

Ma vediamo ora chi si aggiudicherà i 16 posti in classifica secondo l’intelligenza artificiale:

Manchester City Bayern Monaco Arsenal Real Madrid Napoli Inter Manchester United Atletico Madrid Porto Barcellona RB Lipsia Newcastle Borussia Dortmund Milan Benfica PSV

Come è possibile vedere dalla seguente lista, la Lazio non appare affatto. In quanto, secondo l’intelligenza artificiale, la squadra non riuscirà ad approdare agli ottavi di finale.

Per quanto riguarda le squadre italiane, troviamo invece, il Milan al 14° posto, quindi probabilmente eliminato agli ottavi. Mentre Inter e Napoli, rispettivamente al sesto e quinto posto, quindi eliminati ai quarti.

Un grande secondo posto per il Bayern Monaco che, secondo l’ia ha davvero buone possibilità per aggiudicarsi il titolo.