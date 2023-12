Durante queste vacanze di Natale, i videogiocatori più accaniti potranno giocare a tantissimi videogiochi. Il colosso nipponico Sony aveva infatti svelato i titoli dei videogiochi inclusi a dicembre per tutti gli abbonati ai servizi PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium e ora è arrivato finalmente il momento. Tutti i videogiochi sono infatti ora disponibili al download per gli abbonati.

PlayStation Plus e PlayStation Plus Premium, disponibili i videogiochi di dicembre

Per queste vacanze natalizie gli utenti potranno giocare ai nuovi videogiochi inclusi con PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, tutti i titoli di dicembre 2023 annunciati dal colosso Sony qualche giorno fa sono finalmente disponibili al download. Come anticipato dall’annuncio, gli utenti potranno avere accesso ad un totale di ben 17 videogiochi.

Si tratta di videogiochi molto apprezzati dagli utenti e sono disponibili sia per la precedente console da gaming PlayStation 4 sia per la nuova console di ultima generazione, ovvero la nuova PlayStation 5. Vi elenchiamo qui di seguito i nomi dei videogiochi inclusi a dicembre per gli abbonati.

Videogiochi di dicembre Per PlayStation Plus Extra

• Grand Theft Auto V – PS5 e PS4

• Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – PS5 e PS4

• MotoGP 23 – PS5 e PS4

• Metal: Hellsinger – PS5 e PS4

• Salt and Sacrifice – PS5 e PS4

• Moonscars – PS5 e PS4

• Mega Man 11 – PS4

• Gigabash – PS5 e PS4

• Grime – PS5 e PS4

• Tinykin – PS5 e PS4

• Prodeus – PS5 e PS4

• Shadowrun Returns – PS5 e PS4

• Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut – PS5 e PS4

• Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition – PS5 e PS4

Videogiochi di dicembre per PlayStation Plus Premium

• Mega Man Legacy Collection – PS4

• Mega Man Legacy Collection 2 – PS4

• Thrillville – PS5 e PS4

• Thrillville: Fuori dai binari – PS5 e PS4

• Buzz Lightyear of Star Command – PS5 e PS4