Nel tumulto delle offerte nel mondo della telefonia mobile, Very Mobile si fa notare alla fine del 2023 con la sua proposta speciale “Flash Back 120“. Un’offerta imperdibile al costo mensile di soli 5,99 euro che include ben 120 Giga di dati per la navigazione, oltre a minuti e SMS illimitati in Italia. Un’opportunità che si rivela particolarmente allettante considerando che la promozione include anche 6,4 Giga per l’utilizzo in Europa. La sottolineatura della possibilità di attivare l’offerta gratuitamente, senza costi di attivazione e con SIM e spedizione gratuite, aggiunge un ulteriore incentivo.

L’offerta limitata Flash Back 120 da non perdere

La velocità di navigazione, fino a 30 Mbps in download e upload su rete 4G, promette un’esperienza fluida e senza intoppi. Tuttavia, è importante notare che, una volta raggiunta la soglia di dati inclusi, la navigazione si blocca automaticamente. Fortunatamente, Very Mobile offre la possibilità di anticipare il rinnovo dell’offerta al medesimo prezzo per continuare a navigare senza interruzioni. Servizi come ‘Ti ho cercato’, ‘RingMe’ e ‘Hotspot’ arricchiscono ulteriormente l’esperienza utente, mentre l’app Very Mobile consente di gestire autonomamente i servizi a pagamento aggiuntivo.

L’offerta “120 Giga Flash Back” è tuttavia limitata a coloro che decidono di passare a Very Mobile mantenendo il proprio numero da una selezione di operatori, tra cui Iliad, CoopVoce, e molti altri. L’iniziativa scade il 11 dicembre 2023, quindi c’è un limite temporale per coloro che vogliono approfittare di questa vantaggiosa offerta.

Non solo “Flash Back 120”, ma Very Mobile continua a proporre altre offerte allettanti fino al 15 dicembre 2023. Clienti provenienti da operatori selezionati, come Iliad, CoopVoce, e Fastweb, possono godere di un mese di ricarica omaggio e di incrementi significativi di Giga al mese. Le opzioni partono da 6,99 euro al mese con 150 Giga invece di 100 Giga, fino a 13,99 euro al mese con 500 Giga anziché 15,99 euro, dedicato esclusivamente ai dati. Ci sono offerte sia per chi mantiene il proprio numero, sia per chi attiva un nuovo numero, offrendo una gamma di scelte flessibile per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Porta un amico, guadagna ricariche

Per chi ama condividere le buone notizie, Very Mobile ha esteso l’iniziativa “Porta un amico” fino al 31 gennaio 2024. Invitando amici a entrare in Very, sia il presentatore che il nuovo cliente ricevono 5 euro ciascuno di ricarica omaggio, con la possibilità di ottenere ulteriori 10 euro se il proveniente è da uno degli operatori selezionati. Il massimo ottenibile è di 150 euro, e i clienti possono partecipare direttamente dall’app Very Mobile. Tuttavia, è importante sottolineare che il vantaggio viene assegnato solo se il nuovo cliente completa con successo il passaggio a Very Mobile.

Very Mobile si presenta come un’opzione da considerare per coloro che cercano offerte competitive e vantaggi aggiuntivi nella telefonia mobile, soprattutto grazie ad offerte come quella di Flash Back 120. La diversità di opzioni, l’attenzione alla connettività in Italia ed Europa, e l’incentivo all’invito di amici contribuiscono a rendere Very Mobile una scelta interessante nell’odierno panorama delle offerte telefoniche.