Flash 220 XMas Edition di 1Mobile emerge come un’opzione intrigante, dedicata esclusivamente ai nuovi clienti che desiderano vivere un’esperienza di connessione mobile di alta qualità durante le festività, senza dover rinunciare alla convenienza. Il piano Flash 220, originariamente lanciato nel mese di giugno come parte di un’offerta estiva, ha continuato a guadagnare popolarità. Con l’arrivo del periodo natalizio questa offerta si presenta in una veste speciale, proponendo, nella sua versione natalizia, condizioni ancora più vantaggiose per chi decide di sottoscriverla.

Flash 220 XMas Edition di 1Mobile è un’opportunità davvero imperdibile per chi cerca un piano tariffario conveniente e vantaggioso durante il periodo natalizio. Con minuti illimitati, un generoso pacchetto dati e condizioni promozionali speciali, questa offerta si distingue come una scelta intelligente per coloro che desiderano una connessione affidabile e conveniente durante le festività.

Arriva Flash 220 XMas Edition

Uno degli elementi che rende la promozione Flash 220 XMas Edition così allettante è sicuramente il suo prezzo promozionale. E non è tutto. Tutti gli utenti che decideranno di sottoscrivere questa promozione riceveranno anche una riduzione sul prezzo del primo mese, che viene offerto scontato al 50%. Ciò significa che i nuovi clienti potranno usufruire di minuti illimitati per chiamate nazionali, 90 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 220 GB di traffico Internet ad alta velocità al costo ridotto di 4,99 euro nel primo mese. Un incentivo considerevole per coloro che desiderano risparmiare durante le festività.

Inoltre, Flash 220 XMas Edition offre un vantaggio ulteriore a chi sceglie di richiedere la portabilità del proprio numero da un altro operatore: l’attivazione gratuita. Un’opportunità da non sottovalutare, considerando che il contributo di attivazione è di solito fissato a 9,99 euro per i nuovi numeri.

Va sottolineato che l’operatore virtuale 1Mobile, in collaborazione con l’aggregatore tecnico Effortel, garantisce una connessione di alta qualità sulla rete Vodafone 4G. I clienti potranno beneficiare di velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, assicurandosi un’esperienza di navigazione fluida e affidabile.

Per quanto riguarda l’acquisizione di una nuova SIM, i potenziali clienti avranno diverse opzioni. Coloro che preferiscono recarsi in un punto vendita fisico potranno acquistare la SIM al costo di 10 euro. Un’alternativa conveniente è rappresentata, invece, dall’attivazione online. Quest’ultima non solo permette di ottenere la SIM gratuitamente, ma include anche le spese di spedizione senza alcun costo aggiuntivo.