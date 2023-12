Il calcio, uno degli sport più seguiti e amati a livello mondiale, sta vivendo un momento cruciale sia a livello nazionale che internazionale. Mentre le squadre si battono sul campo per raggiungere gli obiettivi più importanti, i tifosi si preparano a vivere emozioni sempre più intense. In questo contesto appassionante, un’offerta imperdibile ha catturato l’attenzione degli amanti del calcio: la Kena TIMVISION Promo Plus.

Serie A TIM, Champions e Infinity+ in un solo pacchetto

Questa offerta, che si è riaffacciata sulla scena con uno sconto speciale di 8 mesi, si presenta come un pacchetto completo destinato a soddisfare le esigenze degli appassionati di calcio e non solo. L’offerta include la Serie A TIM, gli Eventi Sportivi di DAZN come Europa League e Conference League, ma anche Serie BKT, LaLiga Santander e molti altri. Dall’altra parte, c’è Infinity+ con le esclusive partite di UEFA Champions League, insieme a una vasta selezione di Film, Serie TV e Intrattenimento. E per coloro che non vogliono rinunciare alla connessione, l’offerta include anche 1 GB di traffico dati in 4G.

Il prezzo scontato di 25,99 euro al mese per i primi 8 mesi rende l’offerta ancora più allettante, soprattutto considerando la varietà e l’estensione dei contenuti offerti. Ma oltre al prezzo conveniente, Kena TIMVISION Promo Plus offre anche la possibilità di guardare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente. Tuttavia, è importante notare che per DAZN, la visione su due dispositivi è possibile solo se entrambi sono connessi alla stessa rete Internet, come specificato nelle F.A.Q.

La flessibilità di Kena TIMVISION Promo Plus

Un aspetto positivo che distingue questa offerta è l’assenza di vincoli di durata. Gli utenti possono disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, godendo così di una flessibilità apprezzabile. Tuttavia, poiché si tratta di un pacchetto unico che comprende più servizi, la disattivazione di servizi singoli non è possibile.

Per coloro che desiderano approfittare di questa offerta, sono disponibili diverse opzioni di attivazione. Dai pratici acquisti online all’autonomia totale, passando per i Punti Vendita fisici o la chiamata al numero 181, c’è la libertà di scegliere il percorso più adatto. Dopo l’acquisto, l’attivazione della SIM Kena consente di immergersi immediatamente nei contenuti dell’abbonamento.

Un dettaglio importante riguarda i metodi di pagamento, vincolati all’utilizzo del servizio gratuito di Ricarica Automatica. Questo meccanismo garantisce un rinnovo mensile con un anticipo tra le 48 e le 24 ore rispetto alla data del rinnovo, assicurando continuità nell’accesso ai contenuti senza interruzioni.

8 mesi di puro divertimento

L’offerta Kena TIMVISION Promo Plus si presenta come un’opportunità eccezionale per gli amanti del calcio e dell’intrattenimento. Con una combinazione irresistibile di contenuti e uno sconto significativo, si posiziona come una scelta allettante per chi desidera vivere appieno l’emozione del calcio e molto altro. La sua flessibilità e la possibilità di disdire l’abbonamento senza vincoli aggiungono ulteriore appeal a un’offerta che giunge in un momento clou della stagione calcistica, offrendo a tutti la possibilità di vivere al massimo la propria passione.